رونالدو البرازيلي: لم أكن أنوي الرحيل عن برشلونة وهم من تخلوا عني

أكد الأسطورة البرازيلية رونالدو في تصريحات صحفية أنه لم يكن ينوي الرحيل عن برشلونة في فترة وجوده في صفوف الفريق الكتالوني، وهم من قرروا التخلي عنه.

وقال رونالدو في حوار له مع شبكة " دازن الإيطالية " : " كنت على وشك التوقيع على تمديد عقدي مع برشلونة بعد نهاية

الموسم، حيث ذهبت في عطلة إلى البرازيل، و اتصلوا بي بعد 5 أيام، ليخبروني بأنهم لن يمددوا عقدي، أردت البقاء ولكن إذا لم يقدرني النادي بالطريقة التي أستحقها، فالقرار ليس قراري".

وأضاف : " انضممت إلى ريال مدريد لأنني أردت

فقط اللعب هناك، حيث كان اللعب بقميص الملكي حلمًا لي في يوم من الأيام، وقاتلت بقوة من أجل ذلك".

ولعب رونالدو لمدة عام واحد مع برشلونة من 1996 حني انتهي عقده في 1997، ولم يجدد النادي الكتالونى تعاقده مع النجم البرازيلي، لينتقل إلي انتر ميلان حتي عام 2007،ثم انتقل اللاعب إلي الفريق الملكي ريال مدريد في نفس العام ،وحقق معهم بطولات وألقاب عديدة .