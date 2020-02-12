محمد صلاح وشوقي غريب يتصدران عناوين الصحف الإنجليزية

تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليقربول الحالي عناوين الصحف الإنجليزية اليوم الأربعاء، وذلك بعد تصريحات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بعد إعلانه عن ضم صلاح لقائمة الفريق استعدادًا لأوليمباد طوكيو2020.

وصرح شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية مساء أمس قائلا: "هو الوحيد الذي تم حسم أمره من بين اللاعبين الكبار الذين سنضمهم للقائمة

نظراً لقيمته الكبرى".

وتداولت الصحف الإنجليزية تلك التصريحات التي أدلي لها شوقي غريب عن ضمه لقائمة المنتخب في الصيف المقبل، وخصوصًا وأن تلك الفترة ستتزامن مع بداية الدوري الإنجليزي في نسخته المقبلة والتي ستنطلق في أول أغسطس من العام الجاري.

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وقالت صحيفة ليفربول إيكو اليوم الأربعاء: " محمد صلاح قد يغيب عن ليفربول في بداية الموسم المقبل بعد تصريحات شوقي غريب عن ضمه لقائمة المنتخب الأوليمبي".

فيما قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إن تصريحات شوقي غريب عن ضم محمد صلاح لقائمة المنتخب الأوليمبي بمثابة ضربة قوية ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول ".

يذكر أن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد قد تكون الثانية للنجم المصري، بعد مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن.