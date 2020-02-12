أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة فاكسا لنادي سموحة يطلب فيه مشاركة لاعبات فريقي 18و16 سنة في بطولة مصر الدولية الثالثة (3/3) والتي تقام ولأول مرة علي ثلاث مراحل وتزيد من الترتيب العالمي لمصر مما يؤهلها للمشاركة في بطولات العالم للمراحل المختلفة.

ليطالب الاتحاد بمشاركة نجمات سموحة في المرحلة الثانية والتي تقام بالإسكندرية يومي 28و29 فبراير الجاري والتي تؤهل للمشاركة في الدور النهائي يومي 3و4 مارس مع تأكيد ان المشاركة للاعبات سموحة مجانية.

ووقع إختيار مسئولي الاتحاد علي لاعبات فريق 18 سنة ملك سامي ورنا محمد حسن وويمني أحمد صبحي ورزان أحمد السيد ليكون الفريق الأول.

كما وقع إختيار الاتحاد علي نجمات فريق 16 سنة أيتن إيهاب وجودي وائل وهنا حسين ليكون الفريق الثاني.

ليستمر مصنع أبطال سموحة في إنتاجه الدائم لتغذية المنتخبات في جميع اللعبات.



للمراحل المختلفة.ليطالب الاتحاد بمشاركة نجمات سموحة في المرحلة الثانية والتي تقام بالإسكندرية يومي 28و29 فبراير الجاري والتي تؤهل للمشاركة في الدور النهائي يومي 3و4 مارس مع تأكيد ان المشاركة للاعبات سموحة مجانية.ووقع إختيار مسئولي الاتحاد علي لاعبات فريق 18 سنة ملك سامي ورنا محمد حسن وويمني أحمد صبحي ورزان أحمد السيد ليكون الفريق الأول.كما وقع إختيار الاتحاد علي نجمات فريق 16 سنة أيتن إيهاب وجودي وائل وهنا حسين ليكون الفريق الثاني.ليستمر مصنع أبطال سموحة في إنتاجه الدائم لتغذية المنتخبات في جميع اللعبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يطلب ضم لاعبات سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.