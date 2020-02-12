20 لاعبًا في معسكر المصري بالإسكندرية استعدادًا للأهلي

انتظم فريق الكرة بالنادي المصري في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لمباراته أمام الأهلي، المقرر إقامتها بعد غد الجمعة والمؤجلة من الجولة السادسة من الدوري الممتاز. وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر وضمت 20 لاعبًا هم: أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته لحراسة المرمى ومعهما سعيدو سيمبوريه وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي وعمر كمال وخالد مصطفى لخط الدفاع وفريد شوقي وإسلام عطية وإيزي ايميكا وحسن علي وأحمد ياسر وحسين رجب ومفتاح طقطق وشيخ موكورو ومحمد جابر وعبد الناصر دي ماريا وأيمن ندا لخط الوسط ومحمود وادي وأوستين أموتو لخط الهجوم. المرمى ومعهما سعيدو سيمبوريه وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي وعمر كمال وخالد مصطفى لخط الدفاع وفريد شوقي وإسلام عطية وإيزي ايميكا وحسن علي وأحمد ياسر وحسين رجب ومفتاح طقطق وشيخ موكورو ومحمد جابر وعبد الناصر دي ماريا وأيمن ندا لخط الوسط ومحمود وادي وأوستين أموتو لخط الهجوم. وتم استبعاد عمرو موسى من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده، وغاب عن قائمة الفريق لظروف الإصابة الثنائي أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الذي أجرى أمس عملية جراحية لتثبيت إحدى سُلاميات الأصابع، وبهاء مجدي ظهير أيسر الفريق الذي أجرى أشعة تشخيصية للتأكد من مدى إصابته بالعضلة الخلفية بعد تعرضه للإصابة فى مباراة وادي دجلة.

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