تقارير.. نجم منتخب اليونان السابق يقترب من تدريب دجلة

كشفت تقارير صحفية يونانية إلى أن ترايانوس ديلاس بات قريبًا من التدريب بالدوري المصري بعدما تواصلت معه إدارة نادي وادي دجلة من أجل قيادة الفريق.

ويعد ترايانوس ديلاس أحدى أساطير المنتخب اليوناني الذي توج ببطولة "يورو ٢٠٠٤"، حيث

سجل هدف الصعود للنهائي في كأس أمم أوروبا، بمباراة نصف النهائي .

توجه ديلاس لعالم التدريب في عام ٢٠١٣، حيث درب نادي ايك آثينا لمدة موسمين ثم نادي أتروميتوس وأخيرًا

بانيتوليكوس قبل أن يتركه شهر يونيو الماضي.

وكان نادي وادي دجلة أعلن عن إقالة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول، لسوء النتائج خلال الفترة الماضية، موجهين الشكر لجهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة علي أداء الفريق، حيث أتفق الطرفان علي إنهاء التعاقد بشكل ودي.