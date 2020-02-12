اتحاد الكرة يخطر المصري برفض إقامة مبارياته المحلية على ملعب الإسماعيلية

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الإسماعيلية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه النادي المصري بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن لاستضافة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي وهي المباراة

المقرر إقامتها في الأول من مارس المقبل.كان مجلس إدارة النادي المصري قد خاطب اتحاد الكرة وذلك للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة مباريات فريق المصري على ستاد الاسماعيلية سعيا من مجلس إدارة النادي المصري لتوفير الدعم والمؤازرة الجماهيرية للفريق خلال مبارياته المقبلة بالبطولات التي يشارك بها.