سيراميكا كليوباترا يفوز على الإنتاج الحربي وديًا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، وديا على فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب المصانع الحربية، في إطار استعدادات الفريقين المواجهات المقبلة في دوري الدرجة الثانية والدوري الممتاز.
وقدم لاعبو سيراميكا كليوباترا مباراة قوية، وكانتلهم السيطرة على مجريات اللعب، ونجح محمد عادل في تسجيل الهدف الاول للضيوف ثم تعادل الإنتاج الحربي لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وفي الشوط الثاني نجح صاوي مصطفى لاعب سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الثاني من تسديدةقوية من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار حارس مرمى الإنتاج، الذي فشل لاعبوه في إدراك التعادل بعد ذلك لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزرقا، مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر، لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، والتي يحتل صدارتها الفريق برصيد ٢٩ نقطة، وبفارق ٥ نقاط عن الداخلية صاحب المركز الثاني.
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