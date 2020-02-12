عماد حمدي يغيب عن الإسماعيلي في مواجهة الرجاء

أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق يعانى من جذع بسيط فى الكاحل وسيكون جاهزا لمواجهة الرجاء. ويستضيف الدراويش بطل المغرب الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأضاف عبد العزيز :"محمد حمدى زكى وأحمد أيمن سينتظمان بالتدريبات الجماعية وسيكونا جاهزين أيضا للمباراة المنتظرة". وأحمد أيمن سينتظمان بالتدريبات الجماعية وسيكونا جاهزين أيضا للمباراة المنتظرة". واختتم حديثه :"عماد حمدى تعرض لشد بالعضلة الأمامية خلال المواجهة الماضية وتأكد غيابه عن المباراة حيث يحتاج من أسبوع إلى عشرة أيام قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية".

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