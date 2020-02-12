المباراة التي ستذاع على قناة RAI الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يدخل الإنتر المباراة بمعنويات عالية منشيًا بتحقيق الفوز في الديربي امام “ميلان” بنتيجة (4-2)، وتصدره جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وسيسعى ابناء “انطونيو كونتي” إلى الفوز على نابولي الليلة حتى يسهل عليه مباراة الذهاب في ملعب “سان باولو“.

ويتواصل غياب الحارس المتألق “سمير هاندانوفيتش” عن النيراتزوري بعد غيابه عن مباراة الديربي بسبب اصابته بكسر في إصبعه، وكان الطاقم الطبي قد أعلن غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع. على الجانب الآخر يسعى “نابولي” الفريق الضيف إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب على ملعبه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تذبذب مستوى الفريق وخسارتهم امام “ليتشي” بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الدوري الإيطالي. Advertisements ودخل فريق الجنوب في حالة تخبط وعدم استقرار في الفترة الاخيرة، حيث استبدل “كارلو انشيلوتي” المدير الفني المحنك بالمدرب الشاب “جنارو جاتوزو” في فترة حرجة وحاسمة في الموسم مما ترك أثراً سلبيًا على آداء اللاعبين. وتأهل نابولي إلى هذا الدور بعد إقصاءه حامل اللقب “لاتسيو” في ثمن النهائي بعد تغلبه عليه بهدف نظيف احرزه اللاعب “لورينزو إنسيني”، بينما تأهل الإنتر على حساب “فيورنتينا” بعد فوزه بنتيجة (2-1). اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة الإنتر ونابولي فى ذهاب تصف نهائي كأس إيطاليا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الإنتر ونابولي في كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.