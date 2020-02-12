نتيجة مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي في الدوري المغربي

يستضيف الجيش الملكي نظيره الرجاء الرياضي فى ملاسيكو المغرب، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2020، على ملعب “الأمير مولاي عبدالله” بمدينة الرباط، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المغربي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة بتعليق “عادل خلو”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

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يدخل الجيش الملكي المباراة وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ومواصلة نتائجه الجيدة في الدوري، حيث فاز في اخر مبارتين على “رجاء بني ملال” بنتيجة (1-0)، و”نهضة الزمامرة” بنتيجة (2-1).

ويحتل فريق الجيش المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، جمعهم من 14 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مناسبات وخسر 6 وتعادل في مباراة واحدة.

على الجانب الآخر سيسعى فريق الرجاء إلى مصالحة جماهيره بنزع الثلاث نقاط من فريق الجيش في ملعبه وبين جماهيره لتعويض الهزيمة الاخيرة أمام فريق “مولودية الجزائر” في البطولة العربية “كأس محمد السادس” بهدف نظيف.

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