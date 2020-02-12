يستضيف الجيش الملكي نظيره الرجاء الرياضي فى ملاسيكو المغرب، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2020، على ملعب “الأمير مولاي عبدالله” بمدينة الرباط، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المغربي.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة بتعليق “عادل خلو”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
اضغط هنا لقراءة تفاصيل احداث مباراة الجيش الملكي والرجاء دقيقة بدقيقة
يدخل الجيش الملكي المباراة وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ومواصلة نتائجه الجيدة في الدوري، حيث فاز في اخر مبارتين على “رجاء بني ملال” بنتيجة (1-0)، و”نهضة الزمامرة” بنتيجة (2-1).
ويحتل فريق الجيش المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، جمعهم من 14 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مناسبات وخسر 6 وتعادل في مباراة واحدة.
على الجانب الآخر سيسعى فريق الرجاء إلى مصالحة جماهيره بنزع الثلاث نقاط من فريق الجيش في ملعبه وبين جماهيره لتعويض الهزيمة الاخيرة أمام فريق “مولودية الجزائر” في البطولة العربية “كأس محمد السادس” بهدف نظيف.
وتأهل فريق النسور الخضر إلى الدور نصف النهائي رغم هذه الخسارة مستفيدًا من فوزه في الجزائر بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع فريق “الإسماعيلي المصري”.
ويقبع فريق الرجاء في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 25 نقطة من 13 مباراة مع مباراة مؤجلة، حيث نجح الفريق في الفوز بـ7 مباريات وتعادل في 4 وخسر مبارتين.
تاريخ لقاءات الفريقين..
وتاريخيًا يتفوق الرجاء في المواجهات المباشرة بين الفريقين، التي وصلت إلى 118 مباراة، حيث تفوق في 39 منها، مقابل 32 انتصارا للجيش الملكي، وكان التعادل حاضرا في 47 مباراة.
ويملك الرجاء 103 هدف مقابل 96 هدفًا للجيش، كما أن أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين سجلت سنة 1964، وكانت لصالح العساكر بخماسية نظيفة.
يذكر ان اخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في الموسم الماضي على نفس الملعب، وانتهت بفوز الجيش الملكي بنتيجة (2-1) في الجولة التاسعة عشر من الدوري المغربي.
اضغط هنا لقراءة تقرير مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي فى الدوري المغربي
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي في الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.