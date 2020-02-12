ليفربول يقدم عرضًا لهداف بنفيكا “كارلوس فينيسيوس”

تسعى إدارة نادي ليفربول من أجل التعاقد مع جوهرة هجوم فريق بنفيكا “كارلوس فينيسيوس”، خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وادعت صحيفة “أبولا” البرتغالية أن المدرب “يورجن كلوب” يراقب عن كثب، هداف ملعب النور، والذي انتقل إلى النسور البرتغالية، في الصيف الماضي من فريق نابولي، مقابل 17 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول، أرسلت من أجل الاستفسار حول طلبات الفريق البرتغالي للتخلي عن المهاجم المتألق، والذي لم تقل قيمته في سوق الانتقالات عن 35 مليون يورو.

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وبرهن صاحب الـ24 عامًا على إمكانيات هائلة هذا الموسم في الدوري البرتغالي، حيث سجل 14 هدفًا من 18 مواجهة.

وأوضح المراسلون داخل الميلوول، أن هدف ليفربول الأول في صيف 2022، سوف يكون التعاقد مع رأس حربة، وتدعيم خط الهجوم، وقد تم ربط أكثر من مهاجم بملعب أنفيلد روود، كان آخرهم الهداف البرازيلي لنادي بنفيكا.

يذكر أن فينيسيوس كان قريبًا من فريق وولفرهامبتون، واللعب في البريميرليج خلال شهر يونيو من عام 2019، ولكن في النهاية فشلت الصفقة بسبب عدم تمكنه من الحصول على إذن بالعمل في المملكة المتحدة، ولجأ الذئاب حينها لمهاجم ميلان “باتريك كوتروني”.