بث مباشر | مشاهدة مباراة ليون ومارسيليا في كأس فرنسا

بث مباشر ليون ومارسيليا (صور: Mercatoday)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة ليون لفريق مارسيليا في أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2020 في ربع نهائي كأس فرنسا، بإدارة من الحكم الفرنسي “بينوا ميلو”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 6 بتعليق التونسي “نوفل الباشي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش، 22:05 بتوقيت مصر، 23:05 بتوقيت السعودية، على ملعب “غروباما ستايديوم” بمدينة ليون.

يستضيف ليون فريق مارسيليا في مباراة نارية ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس فرنسا، بعد تأهله على حساب “رين” في مباراة مثيرة انتهت بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الملك المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الفوز على مارسيليا، والتأهل إلى نصف النهائي وتعويض الهزيمة المريرة التي تلقاها الفريق امام “باريس سان جيرمان” في الجولة الماضية ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

على الجانب الآخر يسعى مارسيليا إلى مواصلة نتائجة الرائعة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي علي حساب ليون والتأهل إلى نصف نهائي البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 33 سنة، وتأهل فريق الجنوب إلى هذا الدور على حساب “ستراسبورج” بعد هزيمته بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في دور الـ16.

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ويعيش مارسيليا فترة استثنائية مع البرتغالي “فيلاش بواش” المدير الفني للفريق حيث لم يتذوق طعم الخسارة في 16 مباراة على التوالي، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة جمعهم من 24 مباراة حقق فيهم الفوز 14 مرة وتعادل 7 وخسر في 3 مناسبات فقط متساويًا مع “البي آس جي” كأقل الفرق هزيمة في فرنسا.

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ليون – مارسيليا

???? ملعب غروباما ستايديوم (ليون – فرنسا)

????كأس فرنسا (دور الـ8 – ربع النهائي)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش)