رياضة | مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس إيطاليا Link Live Streaming Coppa Italia: Inter Milan vs Napoli

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يستعد نادي إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره نادي نابولي اليوم الأربعاء 12 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي اليوم في كأس إيطاليا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي إنتر ميلان ضد نظيره نادي نابولي اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي اليوم في بطولة كأس إيطاليا

وستذاع مباراة نادي إنتر ميلان ضد نظيره نادي نابولي اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على قناة "BT SPORTS HD 1".

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد نابولي اليوم في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: جودين - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - آشلي يونج

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خط الوسط: نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- كاندريفا

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - أليكسيس سانشيز

تشكيل نابولي المتوقع ضد إنتر ميلان اليوم في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - نيكولا ماكسيموفيتش - كويبالي - ماريو روي

خط الوسط: ستانيسلاف لوبتكا - ديجو ديم - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو- ميليك - لورينزو إنسيني

موعد مباراة العودة بين الفريقين

وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بين نادي إنتر ميلان ونادي نابولي يوم 3 مارس القادم على ملعب سان باولو.