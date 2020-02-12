رياضة | سر جلسات فرجاني ساسي مع لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر جلسات فرجاني ساسي مع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك دورا كبيرا في الساعات الماضية مع زملائه لتجهيزهم والشد من آزرهم قبل مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل في السوبر الافريقي.

وسبق لفرجاني اللعب بين صفوف الترجي التونسي ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق هناك

ونقل فرجاني خبراته للاعبي الزمالك وكيفية التعامل مع تلك المواجهة بشكل سليم من أجل تحقيق الانتصار وتعريفهم بمفاتيح لعب الترجي وكل كبيرة وصغيرة عن الفريق التونسي.

ووصلت بعثة الزمالك بالأمس لقطر وخاض الفريق تدريبين هناك حتى الآن على أن يختتم الاستعدادات غدا الخميس.