رياضة | كشف حساب معين الشعباني مع الترجي قبل مواجهة السوبر الإفريقي ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب معين الشعباني مع الترجي قبل مواجهة السوبر الإفريقي ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك المصري، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، والتي ستقام في قطر.

موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

وتقام مباراة الزمالك يوم الجمعة 14 من فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب ثاني بن جاسم "ستاد الغرافة".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

وتذاع مباراة الزمالك والترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي عبر قناة bein sport hd 1، وقناة alkass sports.

ويستعرض لكم"الخليج 365 الرياضي"، كشف حساب المدرب التونسي معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي هذا الموسم.

تصدر وتربع على عرش بطولة الدوري التونسي

Advertisements

قاد معين الشعباني، الترجي التونسي هذا الموسم في 14 مباراة حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مناسبتين، ولم يتلقى الهزيمة في أي لقاء حتى الأن.

سجل لاعبو الترجي 29 هدف، بينما إستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، كثاني أقوى خط دفاع في الدوري التونسي بعد الإفريقي الذي مُنيت شباكة بخمس أهداف فقط.

موقعة سهلة في كأس تونس

ينتظر فريق الترجي مباراة سهلة في كأس تونس أمام فريق السبيخة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المحلية، في مباراة سيتم تحديد موعدها لاحقًا.

يتجدد اللقاء في بطولة إفريقيا

ويتجدد اللقاء مرة أخرى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حينما يلتقي الترجي مع الزمالك، في دور الثمانية من البطولة القارية،في اللقاء الذي سيقام يوم 29 من فبراير الجاري.

وكان الترجي قد تأهل لدور الثمانية بعد تخطي عقبة دور المجموعات، كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، في مجموعة كانت تضم كل من الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

وتصدر الترجي التونسي مجموعته بقيادة مديره الفني معين الشعباني، بعد الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري وكانت في ختام مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.