رياضة | المصري يعلن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يعلن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيد، قائمة الفريق استعدادا لمباراته أمام الأهلي بعد غدٍ، الجمعة، على ستاد حرس الحدود (المكس) بالإسكندرية.

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:-

أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهما سعيدو سيمبوريه، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي، عمر كمال، خالد مصطفى لخط الدفاع، فريد شوقي، إسلام عطية، ايزي ايميكا، حسن علي، أحمد ياسر، حسين رجب ، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، محمد جابر، عبد الناصر دي ماريا، أيمن ندا لخط الوسط، محمود وادي، أوستين أموتو لخط الهجوم.

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وشهدت القائمة استبعاد عمرو موسى كابتن الفريق من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده صباح اليوم.

فيما غاب عن قائمة الفريق لظروف الإصابة؛ الثنائي أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق، الذي كان قد أجرى أمس عملية جراحية لتثبيت إحدى سُلاميات الأصابع.

بالإضافة إلى بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق الذي أجرى مساء أمس أشعة تشخيصية للتأكد من مدى إصابته بالعضلة الخلفية وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة المصري ووادي دجلة التي أقيمت أول أمس وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.