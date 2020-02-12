رياضة | مواجهات قوية بالقسم الرابع ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية بالقسم الرابع ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الجمعه القادمة منافسات الأسبوع العاشر بمسابقة دورى القسم الرابع ببنى سويف، والتى تشهد منافسة كبرى وندية ومتابعة مكثفة بجميع المباريات ، وتضم المجموعة أندية معلمين الواسطى واهناسيا وباروط والفشن وسمسطا والشبان المسلمين وبوش ومركز شباب الواسطى .

مركز شباب الفشن بقيادة مديره الفنى محمد إمام يستضيف مركز شباب باروط الجريح بقيادة مديره الفنى محمد حسن ، ويطمح أصحاب الأرض فى خطف الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يعكف أبناء باروط على تحقيق نتيجة إيجابية للعودة للانتصارات .

معلمين الواسطى " لافازا " بقيادة مديره الفنى احمد بدوى يستضيف نظيره بوش الرياضى " ليدرز " بقيادة جهازه الفنى اكرم جابر وحسن فاروق ، ويخوض معلمين الواسطى بالمباراة بشعار لا بديل عن الفوز للتشبث بالصدارة فيما يطمح بوش الرياضى لتحقيق مفاجأة بالبطولة وتحقيق انتصار اول له بالمسابقة .

ويحل مركز شباب الواسطى ضيفا على سمسطا بقيادة مديره الفنى احمد رمضان ، ويطمح الفريقان لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية .

وبمباراة قوية يحل اهناسيا ضيفا على الشبان المسلمين ، ويطمح ابناء الشبان فى تحقيق انتصار وخطف الثلاث نقاط فيما يخوض اهناسيا المباراة بدافع المنافسة على الصعود .

وكانت مباريات الجولة التاسعة قد شهدت إحراز 21 هدف فى 4 مباريات ، ليواصل معلمين الواسطى تربعه على صدارة المجموعة ومزاحمة اهناسيا والفشن بالمنافسة فيما احتفظ بوش الرياضى بموقعه المتذيل لجدول المجموعة .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف :-

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1- معلمين الواسطى ( لافازا ) 23 نقطة

2 - اهناسيا 20 نقطة

3 - الفشن 19 نقطة

4 - سمسطا 12 نقطة

5 - الشبان المسلمين 10 نقاط

6 - باروط 10 نقاط

7 - مركز شباب الواسطى 9 نقاط

8 - بوش صفر