رياضة | تصريح ناري لمدرب الترجي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري لمدرب الترجي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن استعداد فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالدوحة.

وقال الشعباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، إن فريقه جاهز لخوض مباراة السوبر وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب.

وأضاف: "الترجي سيواجه الزمالك في 3 لقاءات، سيخوضها اللاعبون بنفس الإصرار على الفوز".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي يومي 28 فبراير و6 مارس في إطار مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.