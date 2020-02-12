رياضة | وكيل صلاح يصدم شوقي غريب بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل صلاح يصدم شوقي غريب بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وكيل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بتوجيه صدمة قوية للجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبي بشأن اختيار لاعب الريدز ضمن صفوف الفراعنة لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب رامى عباس وكيل النجم المصري عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر" بشأن اختيار صلاح ضمن الثلاثي الكبار لقائمة الفراعنة المتوجهة لطوكيو :" لم يتم إتخاذ قرار بشان إنضمام صلاح".

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أكد فى تصريحات تليفزيونية أن صلاح سيكون على رأس قائمة اللاعبين المتوجهة لأولمبياد طوكيو 2020.