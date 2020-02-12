رياضة | أسمنت أسيوط يواجه الأهلي وديا استعدادا للقطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسمنت أسيوط يواجه الأهلي وديا استعدادا للقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق نادي اسمنت أسيوط مواليد2001، بقيادة علاء عنتر، المدير الفني للفريق، في الثانية والنصف من عصر الخميس، نظيره فريق الأهلي، في مباراة ودية، على ملعب الأهلي، استعدادا لدوري القطاعات.

يذكر أن فريق نادي اسمنت أسيوط، حصل على بطولة منطقة أسيوط، وتأهل لدوري القطاعات، في دوري تم تقسيمه إلى مجموعتين، الأولى ضمت :اسمنت أسيوط، ونادي البلديه بأسيوط، ونادي الغنائم، ونادي بني مر.

والمجموعه الثانيه ضمت كلا من: بترول أسيوط، ونادي ابنوب، ونادي شبان مسلمين أسيوط، ونادي القوميه.

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تأهل لدوري الترقي لبطولة القطاعات، فريق الأسمنت أول المجموعة الأولى، بصحبة فريق البلدية، وتأهل من المجموعة الثانية نادي بترول أسيوط ونادي الشبان المسلمين، لينسحب فريق البلدية ويخوض الثلاث فرق المتبقية دوري الترقي للقطاعات، بنظام دوري من دورين.

وأسفرت دوري الترقي لبطولة القطاعات، حصول فريق اسمنت أسيوط على المركز الأولى، برصيد 6 نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق بترول أسيوط المركز التاني برصيد 6 نقاط، وشبان اسيوط في المركز التالت برصيد 3 نقاط ليتأهل فريق نادي اسمنت أسيوط، لدوري القطاعات لأندية شمال الصعيد، ممثلا لمنطقة أسيوط لكرة القدم.

ويضم الجهاز الفني لفريق نادي اسمنت أسيوط، علاء عنتر مديرا فينا للفريق، وائل شعيب مدرب حراس مريى، محمد كحلاوي إداري، أحمد صالح ومحمد فرغلي أخصائي علاج طبيعي، وعلاء امين مديرا لقطاع الناشئين، وعبدالكريم فرغلي، مديرا للنشاط.