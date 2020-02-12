رياضة | عاجل.. الكشف عن موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات من المحتمل غياب رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى، عن مواجهة الزمالك فى بطولة السوبر يوم 20 فبراير الجارىلعدم جاهزيته من الناحية الطبية.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية عدم جاهزية اللاعب وحاجته لبعض الوقت حتى يستعيد جاهزيته من الناحية الطبية.

ورفضت الادارة الفنية للأهلى التعجل فى عملية الدفع باللاعب فى ظل وجود البدائل ولعدم تجدد إصابة اللاعب بعد أن قطع شوطاً كبيراً نحو العودة.