رياضة | الإسماعيلي يحمي نجم الفريق من تطلعات القطبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يحمي نجم الفريق من تطلعات القطبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبؤراخيم عثمان إجراءات تمديد عقد ظهير أيسر الفريق محمود البدري لمدة 5 مواسم، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مبارايات الفريق منذ مطلع الموسم الحالي.

وشهدت الفنرة الماضية اتصالات من وكلاء اللاعبين مع اللاعب الشاب صاحب الـ 20 عاما، لعرضه على مسؤولي الأهلي والزمالك وهو ما دفه الإسماعيلي لتمديد عقد اللاعبق مع الفريق.

وكان مسؤولو الاسماعيلي قد نجحوا في تمديد عقود العديد من نجوم الفريق مؤخرا مثل عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق ومحمد مجدي وأحمد أيمن.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد القادم في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.