رياضة | أبو ريدة يدعم بعثة الزمالك قبل السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يدعم بعثة الزمالك قبل السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف مع بعثة الزمالك المتواجدة في قطر قبل مباراة الترجي التونسي في السوبر الافريقي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم الجمعة المقبل في السوبر الافريقي بقطر.

وطلب أبو ريدة من مسئولي بعثة الزمالك بسرعة العودة إليه حال وجود أي عقبة قبل لقاء السوبر بعد الاتصالات التي تمت مع الاتحاد القطري لكرة القدم لتأمين بعثة الفريق.

وسبق واجتمع مسئولو الزمالك مع أبو ريدة قبل السفر لقطر وحصلوا على ضمانات كافية من جانب الكاف بتأمين البعثة.