رياضة | تفاصيل اجتماع فايلر مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع فايلر مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع ثنائي الفريق، مع محمود كهربا، على هامش مران اليوم الأربعاء، وتضمن الاجتماع الحديث على عدد من الأمور الفنية والتكتيكية، التي يرغب في تنفيذها بالمباريات المقبلة، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقة بين المدرب السويسري ولاعب الأهلي المنضم حديثاً بعد أزمة هروبه من الزمالك بنهاية الموسم الماضي، وابتعد اللاعب عن المشاركة أساسياً واكتفى ببعض الدقائق المعدودة خلال مبارايات الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، بعد غدٍ الجمعة، في مباراة مؤجلة عن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.