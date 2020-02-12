رياضة | الأهلي السعودي يحسم مصير جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يحسم مصير جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد، حقيقة الاستقرار على رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق من البقاء أو الرحيل عن النادي.

وقال عبد الإله مؤمنة في تصريحات تلفزيونية: " المستوى الفني للفريق في أخر أربع مباريات لم يكن جيدا، لكن لكل مدرب في العالم إيجابيات وسلبيات، ولا نستطيع لا نستطيع إحداث تغيير مباشر، نعمل على الاستقرار من جميع النواحي، ولدينا استراتيجيات لأربع سنوات مقبلة".

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وشدد عبد الإله مؤمنة على حاجة ناديه لدعم هيئة الرياضة وأعضاء الشرف والجماهير، خاصة وأن النادي ملزم بسداد أكثر من 80 مليون ريال سعودي وهناك التزامات مالية مترتبة على إدارات سابقة.

واعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد برئاسة عبدالإله مؤمنة، الفائز عن طريق "التزكية"، ليخلف أحمد الصائغ، الراحل عن منصبه، بقرار من الهيئة العامة للرياضة، بعد دراسة الملفات المرفوعة إليها من الجمعية العمومية للنادي.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 33 نقطة في ترتيب الدوري السعودي، بعد خوضه 17 مباراة.