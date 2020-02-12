رياضة | اتحاد الكرة يخطر النادي المصري برفض الجهات الأمنية لإقامة مبارياته على ستاد الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يخطر النادي المصري برفض الجهات الأمنية لإقامة مبارياته على ستاد الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه النادي المصري بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن لاستضافة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي وهي المباراة المقرر إقامتها في الأول من مارس المقبل.

كان مجلس إدارة النادي المصري قد خاطب اتحاد الكرة وذلك للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة مباريات فريق المصري على ستاد الاسماعيلية سعيًا من مجلس إدارة النادي المصري لتوفير الدعم والمؤازرة الجماهيرية للفريق خلال مبارياته المقبلة بكافة البطولات التي يشارك بها.