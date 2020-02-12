رياضة | كارتيرون في حيرة بسبب شيكابالا قبل موقعة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون في حيرة بسبب شيكابالا قبل موقعة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إقحام واحد من الثنائي مصطفى فتحي أوالكونغولي كاسونجو، لضم أحدهما لقائمة الفريق، التي ستخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، الجمعة المقبل، لتعويض غياب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وتعرض "شيكابالا" للإصابة بكدمة في الركبة، تسببت في غيابه أيضا عن مباراتي حرس الحدود والإسماعيلي السابقتين، في الدوري المصري الممتاز.

وسيحسم الجهاز الفني للفريق الأبيض بديل شيكابالا، اليوم الأربعاء، على أن يتم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقائمة النهائية غدًا، قبل 24 ساعة من المباراة.

ويخوض الزمالك السوبر الإفريقي كبطل للكونفيدرالية، بينما يحمل الترجي لقب دوري الأبطال.