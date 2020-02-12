الامارات | مدرب جديد للمنتخب السوري خلفاً لفجر ابراهيم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جديد للمنتخب السوري خلفاً لفجر ابراهيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع "موزاييك إف إم" التونسي بأن المدير الفني السابق للمنتخب التونسي نبيل معلول وافق على تدريب المنتخب السوري لكرة القدم لمدة عامين، ليكمل مشوار "نسور قاسيون" في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بدلاً من المدرب السوري فجر ابراهيم الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي، ورفض اقتراح الاتحاد السوري بتمديد عقده لمدة ستة أشهر فقط.

وسبق لمعلول (57 عاماً) أن خاض العديد من التجارب التدريبية، أبرزها قيادة المنتخب التونسي إلى كأس العالم 2018، والفوز مع الترجي التونسي بثلاثية تاريخية (دوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس التونسي 2011).

يذكر أن منتخب سورية يتصدر حالياً المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، بفارق ثماني نقاط عن الصين التي لعبت مباراة أقل، ليقترب المنتخب بشكل كبير من التأهل إلى الدور الثالث.



