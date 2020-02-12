الامارات | كاسياس يخطط لمنصب رياضي رفيع!

شكرا لقرائتكم خبر عن كاسياس يخطط لمنصب رياضي رفيع! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطط أسطورة منتخب اسبانيا وريال مدريد الحارس ايكر كاسياس للترشح لمنصب رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم، وفق ما أفادت وسائل إعلامية محلية الأربعاء.

وأفاد راديو «كادينا سير» أن كاسياس «اتخذ قراره بالترشح» للانتخابات وقد أبلغ الامر لايريني لوزانو وزيرة الرياضة ورئيسة المجلس الأعلى للرياضة.

فيما لم يعلق المجلس على هذه الانباء في اتصال مع وكالة فرانس برس.

كما أفادت صحيفة «أس» المدريدية أن حارس بورتو البرتغالي الحالي التقى بلوزانو وأعرب لها عن رغبته بخوض المعركة الانتخابية، فيما نقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية أن «كاسسياس هو من طلب لقاء لوزانو».

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لعب كاسياس (38 عاماً) 167 مع منتخب لا روخا وتوج معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010، كما خاض أكثر من 700 مباراة مع النادي الملكي الذي توج معه بثلاثة القاب في دوري ابطال اوروبا قبل أن ينتقل الى بورتو في صيف 2015.

وعانى كاسياس في أبريل الماضي من أزمة قلبية ولم يعد الى المنافسات منذ حينها، قبل أن يرتبط اسمه برئاسة الاتحاد الاسباني لكرة القدم منذ عدة أشهر.

يتولى لويس روبياليس منصب الرئاسة في الوقت الراهن وهو على نزاع دائم مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني للعبة.

وفقا للقوانين، يجب أن تجرى الانتخابات في النصف الثاني من العام بعد أولمبياد طوكيو 2020. الا ان روبياليس طلب من المجلس الاعلى للرياضة أن يقرب الموعد الى ما قبل كأس أوروبا 2020 التي ستقام بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 بلدا مختلفا على امتداد القارة العجوز.