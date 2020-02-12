الامارات | تجديد استضافة مصر لمقر "كاف" لـ 10 سنوات مقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد استضافة مصر لمقر "كاف" لـ 10 سنوات مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمدة عشر سنوات مقبلة.

ووقع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الاتفاقية التي سيتم تجديدها تلقائيا بين الطرفين.

وقال صبحي إن الاتفاقية الموقعة تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر عام 2007 بين الطرفين، مضيفاً أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم (كاف) بطلب توقيع اتفاقية جديدة.

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وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم أنشطة الاتحاد الأفريقي وجهوده، تمت الموافقة على استضافة مقر (كاف) عشر سنوات تجدد تلقائيا.

وأوضح صبحي أن كلا من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب (كاف) كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات للمقر ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل.

ووفقاً للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية، كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.