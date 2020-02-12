الامارات | تعرّف على قيمة عقد النجم المغربي حكيم زياش مع تشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قيمة عقد النجم المغربي حكيم زياش مع تشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «دي تيليغراف» الهولندية أن نادي تشلسي اتفق رسمياً على كل التفاصيل المتعلقة بانتقال النجم المغربي، وصانع ألعاب نادي أياكس الهولندي، حكيم زياش إلى «قلعة البلوز» بنهاية الموسم الجاري مقابل 45 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم توقيع العقد، لكن تم الاتفاق رسميا بين الأطراف الثلاثة، تشلسي وأياكس وحكيم زياش، مشيرة إلى أن مدرب تشلسي، فرانك لامبارد كان يرغب بشدة في ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، إلا أن النادي الهولندي تمسك باستمراره بالنظر إلى قيمة اللاعب في قيادة هجوم أياكس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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