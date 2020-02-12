الامارات | صفقات انتقال اللاعبين بالموسم الشتوي تجاوزت مليار يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات انتقال اللاعبين بالموسم الشتوي تجاوزت مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحليلا حول تكاليف صفقات انتقال اللاعبين في الدوريات على مستوى العالم خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، وأظهر التحليل أن إجمالي قيمة هذه الصفقات بلغ ما يعادل 05ر1 مليار يورو.

وأظهر تحليل "الخمسة الكبار" أن أكبر نفقات للانتقال كانت من نصيب الأندية الإنجليزية بما يزيد عن 270 مليون يورو تلاه الدوري الألماني بنحو 190 مليون يورو.

ومثلت النفقات التي دفعتها الأندية الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والفرنسية نحو 75% من إجمالي صفقات الانتقالات الشتوية على مستوى العالم.

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وأضاف التحليل أن نفقات الأندية الألمانية في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة زادت بنسبة 6ر83% مقارنة بفترة الانتقالات في 2019، وكان نادي هيرتا برلين صاحب أكبر قسم من هذه النفقات حيث بلغ حجم استثماراته في شراء لاعبين جدد نحو 80 مليون يورو.

ويتجاوز ما دفعه هيرتا برلين وحده إجمالي ما دفعته الأندية الفرنسية في موسم الانتقالات الشتوية الماضي (69 مليون يورو).

وأظهر التحليل أن أغلى صفقة انتقال في الميركاتو الشتوي الماضي كانت صفقة انتقال البرتغالي برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو.