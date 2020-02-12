الامارات | بالفيديو.. رونالدو يستخدم أطفاله في التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رونالدو يستخدم أطفاله في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي، كريستيانو رونالدو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد له وهو يستخدم أطفاله الصغار ويستمتع معهم خلال التدريبات في صالة اللياقة البدنية، وعلق على الفيديو بالقول:"بدون أعذار". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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