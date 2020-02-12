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الامارات | بالفيديو.. رونالدو يستخدم أطفاله في التدريبات

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد له وهو يستخدم أطفاله الصغار ويستمتع معهم خلال التدريبات في صالة اللياقة البدنية، وعلق على الفيديو بالقول:"بدون أعذار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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