شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد صلاح يعلق على تصريحات شوقي غريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق رامي عباس، وكيل اللاعب محمد صلاح نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، على تصريحات شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، بشأن ضم اللاعب إلى قائمة المنتخب الأولمبي خلال المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وكان شوقي غريب قد صرح أمس خلال مداخلة مع الكابتن احمد شوبير على قناة «on sport» بأن محمد صلاح سينضم لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو بشرط موافقة ناديه ليفربول ورغبة اللاعب.

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صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، نقلت تصريحات المدرب المصري حول إمكانية ضم نجم هجوم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين.

رامي عباس وكيل اللاعب علق على ما نشرته الصحيفة الإنجليزية بشأن تصريحات المدرب المصري، حيث رد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لم يتم اتخاذ أي قرار بعد».

ويستعد محمد صلاح مع فريقه ليفربول لمواجهة نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي، قبل الانتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لملاقاة أتليتكو بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.