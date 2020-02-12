شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي» يزيح «الشناوي» من صدارة قائمة أعلى حراس المرمى قيمة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخلى أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، عن موقعه في صدارة قائمة أعلى حراس المرمى قيمة سوقية في مصر لصالح محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، في آخر تحديثات القيم السوقية لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص.

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وخسر أحمد الشناوي 400 ألف يورو من قيمته التي كانت تبلغ 2 مليون يورو في 2 يونيو 2019، لتصل إلى 1.60 مليون يورو في 2 فبراير الجاري.

أما محمد الشناوي، فصعد للصدارة بعد ارتفاع قيمته من 1.50 مليون يورو في يونيو 2019 إلى 2.20 مليون يورو في 2 فبراير الجاري.

واحتل ثلاثي حراسة المرمى الزملكاوي محمد عواد ومحمود جنش ومحمد أبوجبل المراكز من الثالث إلى الخامس في قائمة أعلى حراس المرمى قيمة في مصر، رغم خسارة الأول 200 ألف يورو من قيمته لتصبح مليون يورو، وهو ضعف قيمة «جنش» التي بلغت 500 ألف يورو، فيما بلغب قيمة «أبوجبل» 400 ألف يورو.