شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عصر اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمباراته الهامة والمرتقبة المؤجلة من الجولة السادسة من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره الأهلي، والمقرر إقامتها في الثامنة والربع مساء بعد غدٍ الجمعة، على ستاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر، وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة.

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الدفاع: سعيدو سيمبوريه، إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، عمر كمال، خالد مصطفى.

الوسط: فريد شوقي، إسلام عطية، إيزي إيميكا، حسن على، أحمد ياسر، حسين رجب، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، محمد جابر، عبدالناصر دي ماريا، أيمن ندا.

الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.

كان الجهاز الفني قد اضطر لاستبعاد كابتن الفريق عمرو موسى، من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده صباح اليوم، فيما غاب عن قائمة الفريق لظروف الإصابة أيضاً الثنائي أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الذي كان قد أجرى أمس عملية جراحية لتثبيت إحدى سُلاميات الأصابع، بالإضافة إلى بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق الذي أجرى مساء أمس أشعة تشخيصية للتأكد من مدى إصابته بالعضلة الخلفية وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة المصري ووادي دجلة التي أقيمت أول أمس وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.