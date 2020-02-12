شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الشباب الرياضة بكفر الشيخ يكرم بطل «الفچيرة» للتايكوندو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البطل محمد حاتم، لاعب التايكوندو وبطل الجمهورية ابن مركز كفرالشيخ الحائز على الميدالية البرونزية في البطولة العربية المفتوحة بالفچيرة، والميدالية الفضية في البطولة الدولية التي أقيمت بالفچيرة بدولة الإمارات نهاية يناير المنقضى.

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كما كرم الكابتن إيهاب النحاس، المدرب العام للبطل، والذى سافر مرافقاً له طوال رحلة الصعود إلى البطولتين العربية والدولية، وذلك بحضور الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

و أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمستوى اللاعب وضرورة دوام الاهتمام بلياقته البدنية والمحافظة على مستواه الرياضي، بل والإصرار على مزيد من التفوق والمشاركة في بطولات قادمة، مؤكدًا أن نجاح وتفوق اللاعب بالإضافة إلى موهبته إنما جاء من الإدارة الناجحة للمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي واهتمام مدربه بترقية ومتابعة مستوى اللاعب ورعايته الدائمة.

وقال محروس، إن البطل محمد حاتم، أصبح لاعب المنتخب المصري الذي يضم تسعة من اللاعبات وثمانية من اللاعبين من كل محافظات مصر بعد أن فاز ببطولة الجمهورية في لعبة التايكوندو التي أُقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادى في نهاية ديسمبر 2019، وحصوله على الفضية والبرونزية في البطولتين المتتاليتين العربية والدولية بالفچيرة، في إنجاز غير مسبوق للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يتم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ يكرم البطل محمد حاتم لاعب التايكوندو وبطل الجمهورية