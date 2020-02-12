مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر في كأس إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

لقاء ناري سيجمع بين فريق إنتر ميلان ونظيره نابولي في مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء، على ملعب جيوزيبي مياتزا «سان سيرو».



الإنتر يواصل منافسته على التتويج باللقب بالتوازي مع صراعه على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسط رغبة كبيرة في العودة إلى منصات التتويج، تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي.

تنطلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا، في تمام الـ 21:45 توقيت القاهرة، 22:45 توقيت مكة المكرمة، 19:45 توقيت جرينتش، وتقام مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا، في ملعب جيوزيبي مياتزا «سان سيرو».

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تشكيلة إنتر ميلان

حراسة المرمى: باديلي.

خط الدفاع: باستوني، دي فري، سكرينيار.

خط الوسط: بيراجي، كريستيان إريكسين، بروزوفيتش، باريلا، موسيس.

خط الهجوم: مارتينيز، أليكسيس سانشيز.