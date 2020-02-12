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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغربي حكيم زياش علي بُعد خطوة من البلوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
وفقًا لبعض التقارير الأوروبية فإن البلوز يقترب من ضم اللاعب حكيم زياش لاعب اياكس الهولندي ومنتخب أسود الأطلس وذلك أثناء الميركاتو الصيفي القادم.
وكانت إدارة البلوز قد وافقت علي دفع ٣٨ مليون جنية إسترليني مقابل الحصول علي خدمات النجم المغربي وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن". وأضافت "ذا صن" أن تشيلسي اتفق بشكل شفهي لضم المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكانت بعض التقارير أشارت من قبل علي سعي فرانك لامبارد مدرب البلوز لضم زياش، بعد فشل النادي في ضم أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي الأخير علي الرغم انه تم رفع الإيقاف من المحكمة الرياضية.
والجدير بالذكر أن زياش شارك في ٢٤ مباراة في مجمل المسابقات حتي الآن، وسجل 8 أهداف وصنع 18 تمريرة ناجحة.
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