شكرا لقرائتكم الخطيب يتابع مع المحامى السويسرى رد الأهلي على شكوى الزمالك ضد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع المحامي السويسري مونتييري ملف قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعدما تلقى النادي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُطالب فيه الأخير من الأهلي الرد على شكوى الزمالك التي أتهم فيها الأبيض الأحمر بتحريض اللاعب على الهروب من الزمالك نهاية الموسم الماضي.

ويبحث الخطيب مع المحامي السويسري مونتييري الذي يُتابع القضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل بحث الرد الذي يضمن حقوق الأهلي والتأكيد على أنه لم يكن طرفاً في أزمة رحيل اللاعب من القلعة البيضاء الموسم الماضي.

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ويستعد الأهلى لإرسال رد رسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للرد على شكوى الزمالك بشأن كهربا وهى الشكوى التى شهدت تطورات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تلقى الأهلى إخطاراً من "فيفا" يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى حيث منح "فيفا" الأهلى مُهلة حتى 24 فبراير الجارى للرد على شكوى الزمالك ضد الأهلى بتحريض محمود عبد المنعم كهربا للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.

مصدر فى الأهلى قال لـ"الخليج 365"، إن مسئولى النادى يضعون حالياً الرتوش النهائية على الرد الذى سيتم إرساله فى غضون الأيام المقبلة للفيفا للتأكيد على أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع اللاعب قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.