شكرا لقرائتكم المقاصة يفتقد مرعي وجابر أمام الطلائع بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي المقاصة اخطارا من اتحاد الكرة يبلغه بإيقاف الثنائي عمرو مرعي وميدو جابر لاعبي الفريق الفيومي، بسبب حصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما السابقة ضد الإنتاج الحربي. وتأكد غياب الثنائي عمرو مرعي وميدو جابر عن مباراة فريقهم القادمة أمام طلائع الجيش في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمحدد لها 17 فبراير الجاري على ملعب بترو سبورت. ويحاول الجهاز الفني تجهيز لاعبين لخلافة الثنائي في مركز رأس الحربة والجناح الأيمن، حيث يعد الثنائي صلاح أمين وايدو موسيس الأقرب لتعويض غياب مرعي وباولن فوافي ومحمد رمضان الأقرب لتعويض غياب ميدو جابر. Advertisements جدير بالذكر أن النيجيري ايمانويل ايمونيكي تولى القيادة الفنية للمقاصة من المباراة الأخيرة ضد الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ويحتل المقاصة المركز السادس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعهم من انتصارين و8 تعادلات و7 هزائم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يفتقد مرعي وجابر أمام الطلائع بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.