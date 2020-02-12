شكرا لقرائتكم المدير الفنى لبيراميدز يمنح اللاعبين راحة 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز الأخير على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التس جمعتهما أمس الثلاثاء علي استاد الجبل الأخضر سجلهما محمد حمدي وجون أنطوي، في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز.

وقرر تشاتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية الأربعاء والخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بملعب الدفاع الجوي الفرعي بداية من عصر السبت المقبل بشكل طبيعي.

ويبدأ بيراميدز التحضير بداية من السبت لخوض مباراة الإسماعيلي الهامة والمقرر لها يوم 21 فبراير الجاري باستاد الأسكندرية في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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وكان مسئولو نادي بيراميدز، أعلنوا التزام النادي باتخاذ كل الطرق القانونية، والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي النادي على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي.

وأوضح مسئولو النادى أن بيراميدز قرر تقديم تظلم طبقا للائحة، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما.

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إيقاف 5 من لاعبي الفريق، علي جبر وعمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، لمدة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، مع إيقاف ممدوح عيد المدير التنفيذي لمدة 3 مباريات عن ممارسة أي نشاط رياضي كذلك، بناء على تقرير مقدم من الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري.