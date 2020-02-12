شكرا لقرائتكم وسام وحيد يتوج ببطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتمت أمس فاعليات بطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات لسنة 2019/2020 داخل أحدث صالات البلياردو، بمشاركة العديد من الأندية العريقة مثل النادي الأهلي والزمالك و الصيد وهليوبوليس والشرقية للدخان ونادي البلياردو إلى جانب أندية أخرى.

وشارك في هذه البطولة ١٢٥ لاعب، وتوج بالميدالية الذهبية وسام وحيد لاعب نادي البلياردو بعد فوزه بالمباراة النهائية أمام محمد الملا لاعب نادي الشرقية للدخان الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، كما تم توزيع جوائز عينية على 16 لاعب من المشاركين بالبطولة.

وتم تسليم الجوائز بحضور حسين الشريف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب البلياردو.

وهنأ الأستاذ "عمرو الخرادلي" رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبلياردو الفائزين، وتوجه بالشكر لكل من شارك بهذه البطولة، وأشار لوجود تطور كبير في مستوى اللاعبين في البطولة هذا العام، يؤهلهم للمنافسة على المسابقات الدولية، وأن اللعبة في تطور مستمر.

وصرح وسام وحيد الحائز على اللقب أنه فخور جدا بالفوز ببطولة الجمهورية، مؤكدًا أن المباريات لم تكن سهلة على الإطلاق.

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واختتم تصريحاته "ما زال لدي المزيد لأقدمه في اللعبة، و أسعى لمواصلة الفوز في البطولات القادمة".