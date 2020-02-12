شكرا لقرائتكم شبح الغياب يهدد الأهلى بالحرمان من 3 نجوم أمام الزمالك فى السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه ثلاثي فريق الاهلي على معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني شبح الغياب عن مباراة فريقهم أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري في بطولة السوبر المحلي بالأمارات بسبب الإيقاف حيث يدخل كل لاعب من هذا الثلاثي مباراة المصري المقبلة وفي جعبته إنذاراين بما يُعني أنه مُهدد بالغياب عن السوبر حال الحصول على الإنذار الثالث أمام المصري.

ويلعب الأهلي مع المصري في الثامنة والربع من مساء بعد غد ،الجمعة، بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز .

ويحتل الأهلي قمة الدوري المحلي برصيد 42 نقطة جمعها من 14 مباراة حيث فاز في جمي المباريات التي خاضها الفريق ببطولة الدوري حتى الأن فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة ويأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة .

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وتُمثل أزمة الإنذارات أزمة كُبرى في الأهلي بسبب هذا الثلاثي خاصة وأن الفريق سيخوض ارتباطات هامة وقوية في الفترة المقبلة فالفريق سيلعب مع المصري ثم الزمالك مرتين مُتتاليتين الأولى بالسوبر والثانية في الدوري يوم 24 فبراير الجاري.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة ببطولة الدوري وفيما يتبقي للزمالك والمصري مباراتين فقط.

مسئولو اتحاد الكرة أكدوا أنه في حالة حصول لاعب من الأهلي على إنذار ثالث في مباراة المصري سيغيب عن مواجهة الزمالك خاصة أن السوبر تُعد بطولة مُكمّلة للدوري ونفس الأمر لكأس مصر وبالتالي حصول أي لاعب على 3 إنذارات يغيب عن أي من البطولات الثلاث في أول مباراة مقبلة لفريقه سواء الدوري أو كأس مصر أو السوبر.