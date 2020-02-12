شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يوجه نصائح للاعبي الزمالك مواجهة الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفني لفريق طلائع الجيش الحالي على توجيه عدة نصائح للفريق الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى بعد غدا الجمعة في إطار السوبر الأفريقي بقطر .

نصح بسيونى ، الفريق الأبيض التحلى بالهدوء و عدم العصبية من أجل التركيز في الفنيات فقط ، خاصة في ظل الأفعال الإستفزازية التي من المقرر ان يفتعلها لاعبى الترجى .

كما طالب بسيونى لاعبى الزمالك بضرورة إستغلال الفرص أمام المرمى ، متوقعا فوز الأبيض باللقب .

شارك الأبيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ، بينما يتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

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و يسعى فريق الزمالك بكل قوته إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير في ظل خسارة نقاط مهمة في الدورى أبعدت الأبيض نوعا ما عن المنافسة على اللقب منتظرا تعثر الأحمر حتى يستعيد نغمة التنافس على الدورى مرة أخرى .

ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط المهاجم محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومهاجم صريح مصطفي محمد.

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقى التى تجمع الزمالك والترجى بعد غد الجمعة علي استاد الغرافة القطري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لإصابة فى المران عبارة عن كدمة قوية، تتسبب فى غيابه عن المباراة لحاجته إلى برنامج تأهيلى لمدة تصل إلى 4 أيام.