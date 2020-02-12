عبدالإله مؤمنة: أكثر من 80 مليون ريال عجز في ميزانية النادي

أكد عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة، أن الفريق يعاني من عجز مالي يفوق 80 مليون ريال، مضيفاً أنه يحتاج إلى دعم أعضاء الشرف والهيئة العامة للرياضة.

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وقال مؤمنة في مقابلة مع "في المرمى": الأهلي يمر بمرحلة صعبة، كان من الصعب الحصول على تقرير مالي دقيق، وهناك عجز يصل إلى 80 مليون ريال.

وأضاف مؤمنة: قادر على الانسجام مع السياسة الإعلامية للأمير منصور بن مشعل، أما عن المدرب فغروس لديه إيجابيات وسلبيات ولكن نحن نعيش فترة استقرار في كل ما يتعلق بالفريق.

ولدى سؤاله عن أعضاء إدارته، زاد مؤمنة: مجلس الإدارة الجديد يملك خلفية استثمارية وإدارية كبيرة، وأعلم أن النتائج الجيدة ستعيد الجماهير للملعب.