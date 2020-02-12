شكرا لقرائتكم بوكيتينو يفضل تدريب الأندية الإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيكون مسرورا بالعودة لتدريب أحد الأندية في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأضاف بوكيتينو (47 عاما)، الذي قضى خمسة مواسم كمدرب لتوتنهام قبل الرحيل عن النادي في نوفمبر الماضي، أنه لن يندفع في اتخاذ قرار العودة للتدريب.

وتابع بوكيتينو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: أحب العمل في الدوري الإنجليزي.الأمر سيكون صعبا وأنا أعرف ذلك، الآن هي لحظة للانتظار ومن ثم رؤية ما سيحدث. أنها لحظة للتعافي والتفكير بنفسك ولو لوقت قصير، وأن تبقى جاهزا لأن في كرة القدم أي شيء يحدث وذلك يحتاج منك الاستعداد.

وكان بوكيتينو قاد توتنهام إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكذلك احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي موسم 2016 -2017، كما تمكن الفريق تحت قيادته من التواجد في المربع الذهبي في أربع مواسم متتالية.

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وحتى مع رحيله عن توتنهام واستبداله بالبرتغالي جوزيه مورينيو، بعد بداية سيئة للفريق في بطولة الدوري، لازال المدرب الأرجنتيني يؤمن بقدرته على العمل بشكل جيد مع فريق آخر.

وقال: أنا جاهز وانتظر التحدي الجديد، لدي الثقة والإيمان بأن التحدي المقبل سيكون رائعا. وأضاف بوتشيتينو، أنه فخور ويمكنه رفع رأسه عاليا على الوقت الذي قضاه مع توتنهام.

وتابع : تطبيق فلسفة مختلفة وأفكار جديدة، كان صعبا للغاية، لذلك أنا أشعر بالفخر للنجاح الذي حققته وأخذ توتنهام إلى مستوى أخر. كذلك المشاركة في دوري أبطال أوروبا لثلاث أو أربع سنوات، وإنهاء الموسم في مركز أفضل من أرسنال في أكثر من مناسبة، كان ذلك إرثا عظيما لنا.

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا: الفوز باللقب سيكون مكافأة عظيمة ، ولكن بالنسبة لنا ، إنه التراث أن يكون لدينا النادى والاستاد في توتنهام إن هذا أكثر من مجرد الفوز بالألقاب.