شكرا لقرائتكم أديبايور ينتقل إلى الدوري البارغوياني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أولمبيا بطل الدوري البارغوياني لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم التوغولي المخضرم إيمانويل أديبايور (36 عاما) للدفاع عن ألوانه خلال مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية عام 2020. وقال أديبايور مهاجم مانشستر سيتي وريال مدريد السابق في كلمة بثها موقع النادي الرسمي :مرحبا بجميع أنصار أولمبيا. شكرا على كل شيء. أراكم الجمعة. وسيلعب أديبايور إلى جانب زميله السابق في مانشستر سيتي روكي سانتا كروز أفضل هداف في الدوري البارغوياني عام 2019. ويلعب أولمبيا، أحد أندية العاصمة اسونسيون، في المسابقة القارية في المجموعة الثانية إلى جانب أندية سانتوس البرازيلي، ديفينسا اي جوستيسيا الأرجنيتني ودلفين الأكوادوري.

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