شكرا لقرائتكم "فيفا": صفقات الأندية في الشتاء تجاوزت مليار يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحليلا حول تكاليف صفقات انتقال اللاعبين في الدوريات على مستوى العالم خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، وأظهر التحليل أن إجمالي قيمة هذه الصفقات بلغ ما يعادل 1.05 مليار يورو.

وأظهر تحليل "الخمسة الكبار" أن أكبر نفقات للانتقال كانت من نصيب الأندية الإنجليزية بما يزيد عن 270 مليون يورو، تلاه الدوري الألماني بنحو 190 مليون يورو.

ومثلت النفقات التي دفعتها الأندية الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والفرنسية نحو 75% من إجمالي صفقات الانتقالات الشتوية على مستوى العالم.

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وأضاف التحليل أن نفقات الأندية الألمانية في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة زادت بنسبة 83.6% مقارنة بفترة الانتقالات في 2019، وكان نادي هيرتا برلين صاحب أكبر قسم من هذه النفقات، حيث بلغ حجم استثماراته في شراء لاعبين جدد نحو 80 مليون يورو.

ويتجاوز ما دفعه هيرتا برلين وحده إجمالي ما دفعته الأندية الفرنسية في موسم الانتقالات الشتوية الماضي (69 مليون يورو).

وأظهر التحليل أن أغلى صفقة انتقال في الميركاتو الشتوي الماضي كانت صفقة انتقال البرتغالي برونو فيرنانديز من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو.