شكرا لقرائتكم برشلونة يفقد ديمبيلي لمدة 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء غياب لاعبه عثمان ديمبيلي لنحو ستة أشهر بسبب تمزق في الأوتار في الفخذ الأيمن.

وجاء إعلان النادي الكاتالوني بعد خضوع اللاعب الفرنسي"22 عاما" لعملية جراحية في فنلندا، وبذلك يغيب ديمبيلي خلال الفترة المتبقية من الموسم الكروي في إسبانيا وربما أيضا عن بطولة أوروبا.

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يشار إلى تكرار إصابات الفخذ عند ديمبلي، ما جعله لم يشارك في الموسم الحالي سوى في خمس مباريات فقط في الدوري الإسباني وأربع فقط في دوري أبطال أوروبا.

كان لاعب خط الهجوم على وشك العودة إلى الفريق بعد إصابة أخرى لكنه غادر المران أمس الاثنين بعد شعوره بآلام مبرحة.

كان ديمبلي انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة في عام 2017 في صفقة قياسية بقيمة 105 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز للاعب تصل إلى 40 مليون يورو.